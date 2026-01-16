Lieblingsfarbe ist Sachsen-Grün: Erstes Landesprinzenpaar im Erzgebirge gekürt

Stollberg
Simon und Desirée Kremers wurden in Oelsnitz zum Landesprinzenpaar gewählt. Nun wollen sie erst mal vier Wochen Urlaub nehmen – aber nicht zum Ausruhen.
„Saxonia Helau“ hieß es kürzlich für eine Premiere: Das 1. Sächsische Landesprinzenpaar ist gekürt und im erzgebirgischen Oelsnitz inthronisiert worden. Beworben hatten sich drei Paare aus Freiberg, Coswig und Pegau. Die Entscheidung fiel nach einer Internetabstimmung und einer Jurybewertung. Zwischen Konfettiregen, Carneval-Events und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.