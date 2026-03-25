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Nach einem Schockanruf bei einer Seniorin in Lugau sucht die Polizei Zeugen.
Nach einem Schockanruf bei einer Seniorin in Lugau sucht die Polizei Zeugen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Nach einem Schockanruf bei einer Seniorin in Lugau sucht die Polizei Zeugen.
Nach einem Schockanruf bei einer Seniorin in Lugau sucht die Polizei Zeugen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Stollberg
Lugau: Goldbarren und Schmuck nach Anruf weg – Zeugenaufruf
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Eine Seniorin übergab zwei Goldbarren und Schmuck an einen Abholer. Der Schaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Es werden Zeugen gesucht.

Eine Seniorin hat in Lugau nach einem Schockanruf zwei Goldbarren und Goldschmuck an einen Betrüger übergeben. Wie die Polizei mitteilte, entstand Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Eine weinende Frau und ein angeblicher Polizist täuschten am Dienstag einen tödlichen Unfall vor und forderten Kaution. Die Seniorin glaubte an eine...
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