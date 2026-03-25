Lugau: Goldbarren und Schmuck nach Anruf weg – Zeugenaufruf

Eine Seniorin übergab zwei Goldbarren und Schmuck an einen Abholer. Der Schaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Es werden Zeugen gesucht.

Eine Seniorin hat in Lugau nach einem Schockanruf zwei Goldbarren und Goldschmuck an einen Betrüger übergeben. Wie die Polizei mitteilte, entstand Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Eine weinende Frau und ein angeblicher Polizist täuschten am Dienstag einen tödlichen Unfall vor und forderten Kaution. Die Seniorin glaubte an eine...