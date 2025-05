Lugauer Stadtrat kippt Pläne für umstrittene Solaranlage in Erlbach-Kirchberg

Eine geplante Freiflächen-Fotovoltaikanlage in Erlbach-Kirchberg hatte von Anfang an Gegner auf den Plan gerufen. Der Lugauer Stadtrat hat diese Woche die ursprüngliche Entscheidung revidiert.

Die Stadt Lugau wird das Bebauungsplanverfahren für eine rund acht Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage in Erlbach-Kirchberg nicht weiterverfolgen. „Damit ist dieses Projekt vom Tisch“, so der Bürgermeister Thomas Weikert. Am Montag hat der Stadtrat beschlossen, einen Beschluss vom 3. April 2023 für einen Bebauungsplan aufzuheben....