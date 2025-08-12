Mann im Kindergarten: Ist das seltsam, Herr Hoyer? - Kita im Erzgebirge feiert Jubiläum

Stollberg
Kenny Hoyer leitet eine bedürfnisorientierte Kita, in der Kinder wie Carmen und Paulina ihre Kreativität frei entfalten können. Der Geburtenknick bringt neue Herausforderungen mit sich.
Carmen und Paulina kauern auf der Kindergartenwiese und tuscheln. „Wir sind Freundinnen, besten Freundinnen!“, stellen die Sechsjährige und die Fünfjährige klar. Und was spielen sie gerade? „Wir bauen ein kleines Haus für den Marienkäfer hier“, erklärt Carmen und zeigt auf das Tierchen, das geduldig wartet. Ein Förmchen, Sand, Klee...
