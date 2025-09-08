Marie, Marmeladenbrote und der Jakobsweg - Neue Statue begrüßt Pilger im Erzgebirge

Eine neue Statue an der Marienkirche in Stollberg zieht Blicke an. Ein Kunstschmied hat sie mit viel Liebe zum Detail geschaffen. Doch hinter der Figur verbirgt sich mehr als auf den ersten Blick zu erkennen ist.

Wenn Pilger im Haus sind, wirbelt Pater Raphael Bahrs höchstpersönlich morgens in der Küche. Butterbrot mit Marmelade oder Aufschnitt, dazu Obst, Ei und Kaffee: Beim Benediktinermönch muss keiner mit knurrendem Magen weiterwandern. „Purer Luxus“, schwärmt Anton Breins (67), der gemeinsam mit seinem Schwager Roland Hendel (72) im... Wenn Pilger im Haus sind, wirbelt Pater Raphael Bahrs höchstpersönlich morgens in der Küche. Butterbrot mit Marmelade oder Aufschnitt, dazu Obst, Ei und Kaffee: Beim Benediktinermönch muss keiner mit knurrendem Magen weiterwandern. „Purer Luxus“, schwärmt Anton Breins (67), der gemeinsam mit seinem Schwager Roland Hendel (72) im...