Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anton Breins (l.) aus Regis-Breitingen und Roland Hendel aus Jena mit „Marie“. Die neue Statue am Sächsischen Jakobsweg ziert die Stollberger Marienkirche.
Anton Breins (l.) aus Regis-Breitingen und Roland Hendel aus Jena mit „Marie“. Die neue Statue am Sächsischen Jakobsweg ziert die Stollberger Marienkirche. Bild: Michael Urbach
Anton Breins (l.) aus Regis-Breitingen und Roland Hendel aus Jena mit „Marie“. Die neue Statue am Sächsischen Jakobsweg ziert die Stollberger Marienkirche.
Anton Breins (l.) aus Regis-Breitingen und Roland Hendel aus Jena mit „Marie“. Die neue Statue am Sächsischen Jakobsweg ziert die Stollberger Marienkirche. Bild: Michael Urbach
Stollberg
Marie, Marmeladenbrote und der Jakobsweg - Neue Statue begrüßt Pilger im Erzgebirge
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine neue Statue an der Marienkirche in Stollberg zieht Blicke an. Ein Kunstschmied hat sie mit viel Liebe zum Detail geschaffen. Doch hinter der Figur verbirgt sich mehr als auf den ersten Blick zu erkennen ist.

Wenn Pilger im Haus sind, wirbelt Pater Raphael Bahrs höchstpersönlich morgens in der Küche. Butterbrot mit Marmelade oder Aufschnitt, dazu Obst, Ei und Kaffee: Beim Benediktinermönch muss keiner mit knurrendem Magen weiterwandern. „Purer Luxus“, schwärmt Anton Breins (67), der gemeinsam mit seinem Schwager Roland Hendel (72) im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
3 min.
Einblicke in sonst Verborgenes: Das ist zum Tag des offenen Denkmals im Raum Stollberg los
Das Stampfwerk der Knochenstampfe Zwönitz zermahlte Tierknochen zu Dünger.
Wie spannend Geschichte sein kann, lässt sich am Tag des offenen Denkmals erleben. Blicke hinter die Kulissen sind im Raum Stollberg möglich – und ein ganz besonderes Instrument spielt.
Katrin Hofmann
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
22.08.2025
3 min.
Jetzt anmelden für Jakobsweg-Wanderung: Musikalische Pilgerreise durchs Erzgebirge
Auch der Sächsische Jakobsweg ist mit dem bekannten Jakobsweg-Logo markiert.
Das Pilgern hat eine lange Tradition im Christentum. Im Oktober finden im Erzgebirge solche ganz besonderen Wanderungen statt – entlang des Sächsischen Jakobswegs.
Katrin Hofmann
Mehr Artikel