Mehrere Radsätze aus Lugauer Garage entwendet

Die Polizei registriert Diebstahlschaden von rund 6000 Euro.

Lugau.

Diebe hatten es im Zeitraum vom Donnerstag bis Sonntag vergangener Woche auf Autoräder abgesehen. Aus einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Montag geht hervor, dass insgesamt drei komplette Radsätze aus einer Garage in einem Komplex an der Alten Waldstraße entwendet wurden. Dabei handelt es sich um 20-Zoll-Räder, 18-Zoll-Räder mit Alufelgen sowie Sommer- und auch Winterbereifung. Des Weiteren nahmen die Eindringlinge unter anderem noch einen Felgensatz ohne Bereifung, einen hydraulischen Wagenheber und ein Klimagerät mit. Die Polizei schätzt den Diebstahlschaden auf eine Höhe von rund 6000 Euro. Zudem beläuft sich der Sachschaden an der aufgebrochenen Garage auf ungefähr 20 Euro. (fp)