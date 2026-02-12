MENÜ
  Millioneninvestition für Lichtkunst von Turrell: Wie wird neue Attraktion im Erzgebirge angenommen?

Stollberg
Millioneninvestition für Lichtkunst von Turrell: Wie wird neue Attraktion im Erzgebirge angenommen?
Von Michael Urbach
Halle 18, Heimstätte für ein Kunstwerk des berühmten James Turrell, kommt in den regulären Besucherbetrieb. Die Stadt Oelsnitz lud beteiligte Unternehmen ein, um Danke zu sagen. Doch: Wie fällt die erste Bilanz aus?

Keine Frage: Das neue kulturelle Aushängeschild von Oelsnitz ist das Kunstwerk von James Turrell. Doch ohne die passende bauliche Hülle wäre die Lichtinstallation nicht denkbar gewesen. Die Transformation von Halle 18 auf dem früheren Schachtgelände erwies sich als anspruchsvolles Projekt. Nun hat die Stadt Oelsnitz den Einsatz der...
Erschienen am: 12.02.2026 | 10:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
