Millioneninvestition im Erzgebirge geplant: Unternehmen will große Batteriespeicher errichten

Stollberg
In Auerbach wird darüber diskutiert, ob eine Firma mehr als 100 Stromspeicher-Container aufstellen darf oder nicht. Das Projekt besteht aus zwei Teilvorhaben. Beide kosten viele Millionen Euro. Doch was sagen Gemeinde und Unternehmen?
An der beschaulichen Bahnhofstraße in Auerbach hat Andreas Kroschk sein kleines Museum. Im ehemaligen Bahnwärterhäuschen zeigt er etwa 1000 alte und neue Feuerlöscher. Damit hat er aus seinem Beruf nun ein Hobby gemacht. Kroschk war lange selbstständiger Prüfer für diese Brandbekämpfungs-Gegenstände.
