  • Millioneninvestition im Erzgebirge geplant: Unternehmen will große Batteriespeicher errichten

Andreas Kroschk am Umspannwerk in Auerbach. Dahinter könnte einer der größten Batteriespeicher-Standorte im Erzgebirgskreis entstehen.
Andreas Kroschk am Umspannwerk in Auerbach. Dahinter könnte einer der größten Batteriespeicher-Standorte im Erzgebirgskreis entstehen. Bild: Jan Oechsner
Die beiden Standorte für die Batteriegroßspeicher in Auerbach.
Die beiden Standorte für die Batteriegroßspeicher in Auerbach. Bild: Tilo Steiner
Hinter dieser Halle soll die kleinere Batteriespeicher-Anlage mit zwei Dutzend Containern stehen.
Hinter dieser Halle soll die kleinere Batteriespeicher-Anlage mit zwei Dutzend Containern stehen. Bild: Jan Oechsner
Stollberg
Millioneninvestition im Erzgebirge geplant: Unternehmen will große Batteriespeicher errichten
Redakteur
Von Jan Oechsner
In Auerbach wird darüber diskutiert, ob eine Firma mehr als 100 Stromspeicher-Container aufstellen darf oder nicht. Das Projekt besteht aus zwei Teilvorhaben. Beide kosten viele Millionen Euro. Doch was sagen Gemeinde und Unternehmen?

An der beschaulichen Bahnhofstraße in Auerbach hat Andreas Kroschk sein kleines Museum. Im ehemaligen Bahnwärterhäuschen zeigt er etwa 1000 alte und neue Feuerlöscher. Damit hat er aus seinem Beruf nun ein Hobby gemacht. Kroschk war lange selbstständiger Prüfer für diese Brandbekämpfungs-Gegenstände.
