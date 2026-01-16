Ministerpräsident Kretschmer auf Blitzbesuch im Erzgebirge: „Dieses Kunstwerk würde sogar auffallen, wenn es in Berlin stünde“

Michael Kretschmer düste am Freitag im erzgebirgischen Oelsnitz vorbei, um das Turrell-Lichtkunstwerk zu besichtigen. Wie der Ministerpräsident die große Installation findet – und wie er es daheim mit dem Lichteln hält.

Michael Kretschmer weiß, wie man im Erzgebirge grüßt. „Glück auf!", sagte der Ministerpräsident, kaum seiner schwarzen Limousine entstiegen. Am Freitag absolvierte er einen Blitzbesuch in Oelsnitz, um sich die Lichtinstallation von James Turrell in Halle 18 anzusehen. Der Grund für den kurzen Abstecher? „Alle sprechen davon. Sachsen...