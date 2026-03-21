Mit 1,78 Promille über die Autobahn

Im Erzgebirge hat die Polizei in der Nähe von Stollberg einen Autofahrer kontrolliert. Mit Folgen für den 56-Jährigen.

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr hat sich am Freitagvormittag ein 56-Jähriger auf der A 72 im Erzgebirge eingehandelt. Der Mann war mit einem Suzuki auf der Autobahn in Richtung Hof unterwegs, als er laut Polizei kurz nach 11 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stollberg-Nord und Stollberg-West auf einem Parkplatz einer allgemeinen...