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Auf der A 72 hat die Polizei einen Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt.
Auf der A 72 hat die Polizei einen Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt. Foto: Symbolbild Marcus Brandt/dpa
Auf der A 72 hat die Polizei einen Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt.
Auf der A 72 hat die Polizei einen Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt. Foto: Symbolbild Marcus Brandt/dpa
Stollberg
Mit 1,78 Promille über die Autobahn
Redakteur
Von Kjell Riedel
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Im Erzgebirge hat die Polizei in der Nähe von Stollberg einen Autofahrer kontrolliert. Mit Folgen für den 56-Jährigen.

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr hat sich am Freitagvormittag ein 56-Jähriger auf der A 72 im Erzgebirge eingehandelt. Der Mann war mit einem Suzuki auf der Autobahn in Richtung Hof unterwegs, als er laut Polizei kurz nach 11 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stollberg-Nord und Stollberg-West auf einem Parkplatz einer allgemeinen...
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