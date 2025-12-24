MENÜ
  • Modeladen in Einkaufszentrum im Erzgebirge schließt: Center-Chef hat kreative Ideen für neue Nutzung

Stollberg
Modeladen in Einkaufszentrum im Erzgebirge schließt: Center-Chef hat kreative Ideen für neue Nutzung
Redakteur
Von Katrin Hofmann
„Damenmode für Jung und Junggebliebene“ wird es nur noch bis Jahresende im Paletti-Park in Lugau geben. Für die künftige Nutzung der Räume wird noch ein Nachfolger gesucht.

Ende des Jahres schließt das Modegeschäft TK Moden im Paletti-Park Lugau. Auf die Frage, ob es schon einen neuen Betreiber für die Räumlichkeiten des derzeitigen Modegeschäfts gibt, das mit dem Slogan „Damenmode für Jung und Junggebliebene“ wirbt, erklärt der Geschäftsführer des Einkaufszentrums, Jens Haubold, dass noch keine...
Mehr Artikel