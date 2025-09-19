Mopeds, Suppen, Tiere, Musik und Co: Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los

Bis zu 28 Grad Celsius und Sonne satt: Die Aussichten fürs Wochenendwetter in der Region sehen fantastisch aus. Passend dazu ist der Veranstaltungskalender prall gefüllt.

Mopeds in Ursprung: Zweiradfreunde aufgepasst - auf dem Sportplatz Ursprung findet am Sonnabend das 24. Simson- und Oldtimertreffen statt. Dazu lädt der Motorsportverein Simsonfreunde ein. Ab 10 Uhr steigt bis in den Abend ein buntes Programm rund um die beliebten Mopeds, 15 Uhr startet eine Rundfahrt. Der Eintritt beträgt 3 Euro.