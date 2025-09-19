Mopeds, Suppen, Tiere, Musik und Co: Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los

Stollberg
Bis zu 28 Grad Celsius und Sonne satt: Die Aussichten fürs Wochenendwetter in der Region sehen fantastisch aus. Passend dazu ist der Veranstaltungskalender prall gefüllt.
Mopeds in Ursprung: Zweiradfreunde aufgepasst - auf dem Sportplatz Ursprung findet am Sonnabend das 24. Simson- und Oldtimertreffen statt. Dazu lädt der Motorsportverein Simsonfreunde ein. Ab 10 Uhr steigt bis in den Abend ein buntes Programm rund um die beliebten Mopeds, 15 Uhr startet eine Rundfahrt. Der Eintritt beträgt 3 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.