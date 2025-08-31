Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwischen Schleifenweg und Vaterlandsgrubenweg ist in Oberoelsnitz ein moderner Multifunktionsplatz entstanden.
Zwischen Schleifenweg und Vaterlandsgrubenweg ist in Oberoelsnitz ein moderner Multifunktionsplatz entstanden. Bild: Denny Michel
Stollberg
Multifunktionsplatz in Oelsnitz eingeweiht
Von Denny Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Hilfe von Fördermitteln der Europäischen Union ist aus einem alten Sportplatz ein modernes Areal entstanden, das Bildung und Sport vereint. Wer von der neuen Anlage profitiert.

Genau lässt es sich nicht mehr herausfinden, aber der letzte Abpfiff eines Offiziellen bei einem Fußballspiel auf dem ehemaligen Hartplatz dürfte über 20 Jahre her sein. Seitdem machte das Gelände zwischen Schleifenweg und Vaterlandsgrubenweg in Oberoelsnitz einen eher trostlosen Anblick. Günter Oelsner kann sich noch an bessere Zeiten...
