Nach tödlichem Wohnhausbrand im Erzgebirge: Ermittler prüfen mehrere Ursachen

Bei dem Wohnhausbrand Heiligabend in Thalheim kam ein 82-jähriger Mann ums Leben. Die Polizei schließt derzeit weder einen technischen Defekt noch den unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer aus.

Ein Wohnhausbrand hat Heiligabend Thalheim erschüttert. In einem Zweifamilienhaus auf der Stadtbadstraße, unweit der Feuerwache, ist ein 82-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort hatten Nachbarn kurz nach 21 Uhr Flammen und Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss bemerkt. Sie setzten umgehend den... Ein Wohnhausbrand hat Heiligabend Thalheim erschüttert. In einem Zweifamilienhaus auf der Stadtbadstraße, unweit der Feuerwache, ist ein 82-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort hatten Nachbarn kurz nach 21 Uhr Flammen und Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss bemerkt. Sie setzten umgehend den...