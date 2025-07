Nach Wasser-Havarie in Kita im Erzgebirge: Müssen alle Kinder raus?

Jetzt werden die Eltern in einer Krisensitzung informiert, ob alle etwa 60 Kinder aus der Auerbacher Kita raus müssen. Aber wohin sollen die Kleinen? Und was ist da los im Ort?

Die jüngste Wasser-Havarie in der Kita „Gänseblümchen“ in Auerbach ist in ihrer Auswirkung auf den Betrieb der Einrichtung offenkundig schlimmer als ursprünglich angenommen.