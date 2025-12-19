Nach Wohnhausbrand: Familie im Erzgebirge erfährt Welle der Hilfsbereitschaft

Ein Feuer hat kurz vor Weihnachten das zukünftige Heim einer Familie in Lugau zerstört. Um zu helfen, starteten Arbeitskollegen eine Spendenkampagne. Mit großem Erfolg. Doch wie geht es der Familie?

Nur einige Tage sind es her, dass in Lugau ein Einfamilienhaus in Flammen aufging, wegen eines Problems mit der Elektrik. Ein Junge entdeckte den Brand. Dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen das Inferno. Sie besiegten das Feuer. Doch für die dreiköpfige Familie, die dort einziehen wollte, platzte zunächst ihr Traum.