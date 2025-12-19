MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Wohnhausbrand in der Erlbacher Straße in Lugau forderte Dutzende Feuerwehrleute.
Der Wohnhausbrand in der Erlbacher Straße in Lugau forderte Dutzende Feuerwehrleute. Bild: André März
Der Wohnhausbrand in der Erlbacher Straße in Lugau forderte Dutzende Feuerwehrleute.
Der Wohnhausbrand in der Erlbacher Straße in Lugau forderte Dutzende Feuerwehrleute. Bild: André März
Stollberg
Nach Wohnhausbrand: Familie im Erzgebirge erfährt Welle der Hilfsbereitschaft
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Feuer hat kurz vor Weihnachten das zukünftige Heim einer Familie in Lugau zerstört. Um zu helfen, starteten Arbeitskollegen eine Spendenkampagne. Mit großem Erfolg. Doch wie geht es der Familie?

Nur einige Tage sind es her, dass in Lugau ein Einfamilienhaus in Flammen aufging, wegen eines Problems mit der Elektrik. Ein Junge entdeckte den Brand. Dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen das Inferno. Sie besiegten das Feuer. Doch für die dreiköpfige Familie, die dort einziehen wollte, platzte zunächst ihr Traum.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
4 min.
Großeinsatz im Erzgebirge: Wohnhaus steht in Flammen – Polizei ermittelt
 4 Bilder
Das Feuer brach in Lugau am Montagmorgen aus.
Ein Wohnhausbrand hat in Lugau 80 Feuerwehrleute gefordert. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwerte die Löscharbeiten. Derweil laufen die Ermittlungen.
Joseph Wenzel, André März, Katrin Hofmann
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
10.12.2025
4 min.
Feuerwehr lobt nach Großbrand zwölfjährigen Erzgebirger: „Cool, wenn junge Leute Courage zeigen“
Arne Brandt hatte am Montagmorgen das Feuer in Lugau entdeckt.
Arne Brandt ist der Junge, der auf dem Schulweg das Feuer an einem Lugauer Wohnhaus entdeckt hat. Seine Aufmerksamkeit verhinderte einen noch größeren Schaden – und das nicht zum ersten Mal.
Michael Urbach
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
Mehr Artikel