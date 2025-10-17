Nächtliche Autoeinbrüche im Erzgebirge: Polizei sucht Hinweise

In Stollberg und Lugau werden in einer Nacht mehrere Pkw durch eingeschlagene Scheiben geplündert. Geld und Dokumente verschwinden.

Mehrere Autos sind in der Nacht zu Freitag in Stollberg und Lugau aufgebrochen worden. Dabei wurden laut Polizei Geldbörsen, Bargeld und Geldkarten sowie persönliche und Fahrzeugdokumente entwendet.