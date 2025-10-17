Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Stollberg und Lugau wurden in einer Nacht mehrere Autos aufgebrochen.
In Stollberg und Lugau wurden in einer Nacht mehrere Autos aufgebrochen. Bild: Symbolfoto: picture alliance
In Stollberg und Lugau wurden in einer Nacht mehrere Autos aufgebrochen.
In Stollberg und Lugau wurden in einer Nacht mehrere Autos aufgebrochen. Bild: Symbolfoto: picture alliance
Stollberg
Nächtliche Autoeinbrüche im Erzgebirge: Polizei sucht Hinweise
Redakteur
Von Holk Dohle
In Stollberg und Lugau werden in einer Nacht mehrere Pkw durch eingeschlagene Scheiben geplündert. Geld und Dokumente verschwinden.

Mehrere Autos sind in der Nacht zu Freitag in Stollberg und Lugau aufgebrochen worden. Dabei wurden laut Polizei Geldbörsen, Bargeld und Geldkarten sowie persönliche und Fahrzeugdokumente entwendet.
