  • Nasenbruch nach Fußtritt: Gericht verurteilt junge Flüchtlinge nach Schlägerei im Erzgebirge

Zwei Syrer haben einen Landsmann krankenhausreif geschlagen. Jetzt standen sie vor Gericht.
Bild: Symbolfoto: Tamara - stock.adobe.com
Zwei Syrer haben einen Landsmann krankenhausreif geschlagen. Jetzt standen sie vor Gericht.
Bild: Symbolfoto: Tamara - stock.adobe.com
Stollberg
Nasenbruch nach Fußtritt: Gericht verurteilt junge Flüchtlinge nach Schlägerei im Erzgebirge
Redakteur
Von Jan Oechsner
Sie sind nicht gerade zimperlich – weder gegen ihre Landsmänner, noch gegen Deutsche: Zwei Syrer mussten sich nun vor dem Amtsgericht verantworten. Weshalb genau?

Die beiden Syrer könnten nicht unterschiedlicher sein. Der eine ziemlich jung, rasch aufbrausend, kaum Schuldgefühle. Der andere etwas älter, er sprach viel, meist ruhig und zudem mit Inhalt: Ja, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft würden stimmen. „Mein Verhalten war ein Fehler.“
