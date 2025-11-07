Nasenbruch nach Fußtritt: Gericht verurteilt junge Flüchtlinge nach Schlägerei im Erzgebirge

Sie sind nicht gerade zimperlich – weder gegen ihre Landsmänner, noch gegen Deutsche: Zwei Syrer mussten sich nun vor dem Amtsgericht verantworten. Weshalb genau?

Die beiden Syrer könnten nicht unterschiedlicher sein. Der eine ziemlich jung, rasch aufbrausend, kaum Schuldgefühle. Der andere etwas älter, er sprach viel, meist ruhig und zudem mit Inhalt: Ja, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft würden stimmen. „Mein Verhalten war ein Fehler."