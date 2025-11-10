Neue Leitung in Oelsnitz: Erzgebirgsklinikum will ambulante Krebsversorgung stärken

Das Erzgebirgsklinikum setzt mit Dr. med. Florian Mies auf Kontinuität und Fortschritt. Seine Erfahrung verspricht neue Impulse für die Patientenbetreuung in der MVZ-Praxis.

Seit Kurzem steht die MVZ-Praxis für Hämatologie und Internistische Onkologie in Oelsnitz unter neuer Leitung: Dr. med. Florian Mies hat die Nachfolge von Dr. med. habil. Christian Diener angetreten. Mit dem Wechsel will das Erzgebirgsklinikum die ambulante onkologische Versorgung weiter stärken und Kontinuität in der Patientenbetreuung...