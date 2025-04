Die Arbeiten sollen mehrere Tage andauern. Eine Umleitung wird vor Ort ausgewiesen.

Autofahrer und Verkehrsteilnehmer müssen sich in den kommenden Tagen auf Umleitungen einstellen. An mehreren Stellen im Erzgebirge werden Staatsstraßen aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt. Das kündigt das Landratsamt am Montagmorgen an.