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Erstmalige Begegnung der Erzgebirgskrimi-Autorinnen Anett Steiner (l.) und Danielle Zinn.
Erstmalige Begegnung der Erzgebirgskrimi-Autorinnen Anett Steiner (l.) und Danielle Zinn. Foto: Danielle Zinn
Erstmalige Begegnung der Erzgebirgskrimi-Autorinnen Anett Steiner (l.) und Danielle Zinn.
Erstmalige Begegnung der Erzgebirgskrimi-Autorinnen Anett Steiner (l.) und Danielle Zinn. Foto: Danielle Zinn
Stollberg
Neuer Erzgebirgskrimi „Moorgold“: Erste Auflage vor offiziellem Verkaufsstart vergriffen
Von Viola Gerhard
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Anett Steiners 7. Band ihrer Krimireihe musste schon vor Buchmessebeginn nachgedruckt werden. Erstaunlich: Auch Buchhandlungen aus Hamburg und München haben den Regionalkrimi geordert.

„,Moorgold‘ war der Renner.“ Verleger Jens Korch ist hochzufrieden mit der Resonanz auf den 7. Erzgebirgskrimi der Brünloser Autorin Anett Steiner, der im Verlag Paperento erschienen ist. Da schon vor dem offiziellen Verkaufsstart 1000 Exemplare über den Ladentisch gingen – der Verlag musste bereits vor Buchmessebeginn eine 2. Auflage...
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