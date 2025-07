Neues Fitnessstudio für Paletti-Park in Lugau – „Kraftwerk 24“ eröffnet zehnten Standort

Ein neues Studio der Fitnesskette „Kraftwerk 24“ steht in Lugau in den Startlöchern. Trainiert werden kann dort rund um die Uhr. „Freie Presse“ hat den Starttermin in Erfahrung gebracht.

„Coming Soon" steht auf dem Transparent an der leer stehenden Volksbank-Filiale an der Einfahrt des Einkaufscenters Paletti-Park in Lugau. Dort wird die Fitnessstudio-Kette „Kraftwerk 24" in Kürze ihren inzwischen zehnten Standort in Sachsen eröffnen.