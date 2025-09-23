Neues Gerätehaus im Erzgebirge: „Manche glauben, die Feuerwehrleute bräuchten all das nur für ihr Hobby“

Stollberg
Trotz Verzögerungen bleibt die Stadt Oelsnitz zuversichtlich, dass das neue Feuerwehrdepot 2026 fertiggestellt wird. Quereinsteiger verstärken das Team und schätzen die starke Kameradschaft.
Maik Meyer erinnert sich noch genau an den Dienstagabend, an dem sich eine riesige Rauchwolke über Oelsnitz erhob. Der 42-Jährige arbeitete gerade an seinem Haus, als er plötzlich ein Knistern hörte. Als er aufblickte, sah er das Inferno. Meyer ließ alles stehen und liegen, sprang ins Auto und fuhr zum Feuerwehrdepot. „Als die Alarmierung...
