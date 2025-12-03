Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Samstag wird wieder mancher befüllte Stiefel für strahlende Augen sorgen. Bild: Robert Schlesinger/Archiv
Am Samstag wird wieder mancher befüllte Stiefel für strahlende Augen sorgen. Bild: Robert Schlesinger/Archiv
Stollberg
Nikolaus-Aktion in Lugau: Stiefel basteln und befüllen lassen
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Im Paletti-Park in Lugau gibt es am 4. Dezember eine Nikolausstiefel-Bastelaktion. Am 6. Dezember ist nicht nur der Nikolaus im Einkaufscenter.

Zum Nikolausbasteln lädt das Einkaufszentrum Paletti-Park in Lugau Kinder am Donnerstag ein. Dort veranstaltet das Kultur- und Freizeitzentrum von 14 bis 18 Uhr eine kostenfreie Bastelaktion, bei der Nikolausstiefel angefertigt werden können. Anschließend werden die Bastel-Kunstwerke mit süßen Leckereien befüllt. Am 6. Dezember besucht der...
