Nikolaus-Aktion in Lugau: Stiefel basteln und befüllen lassen

Stollberg
Im Paletti-Park in Lugau gibt es am 4. Dezember eine Nikolausstiefel-Bastelaktion. Am 6. Dezember ist nicht nur der Nikolaus im Einkaufscenter.
Zum Nikolausbasteln lädt das Einkaufszentrum Paletti-Park in Lugau Kinder am Donnerstag ein. Dort veranstaltet das Kultur- und Freizeitzentrum von 14 bis 18 Uhr eine kostenfreie Bastelaktion, bei der Nikolausstiefel angefertigt werden können. Anschließend werden die Bastel-Kunstwerke mit süßen Leckereien befüllt. Am 6. Dezember besucht der...
