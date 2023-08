Oelsnitz: 37-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit Pkw unterwegs

Bei einer Kontrolle zog die Polizei den Mann aus dem Verkehr. Der fuhr das Auto auch noch ohne Kenntnis des Halters.

Oelsnitz.

Einen 37-jährigen, der mit einem Renault-Transporter ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, haben Beamte des Polizeirevieres Stollberg am Dienstag gegen 18.05 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße in Oelsnitz bei einer Kontrolle aus dem Verkehr gezogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest hatte positiv auf Amphetamine und Cannabis reagiert. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der 37-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit erhielt Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss berauschender Mittel, zudem wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges, denn er hatte den Transporter ohne Kenntnis des Halters benutzt. (mb)