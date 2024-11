Oelsnitz: E-Bike-Fahrer beschädigt bei Flucht Streifenwagen

Ein glatzköpfiger, tätowierter E-Bike-Fahrer hat sich am Samstagmittag mit seinem Rad einer Kontrolle entzogen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In Schlangenlinien ist ein E-Biker am Samstag in Oelsnitz vor der Polizei geflüchtet. Gegen 12 Uhr überquerte er von der Meinertstraße kommend die Bahnhofstraße zur August-Bebel-Straße, ohne die Vorfahrt zu beachten. Um der Kontrolle zu entkommen, hinderte er das Polizeifahrzeug durch seine riskante Fahrt am Überholen. Dabei entstand am...