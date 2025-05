Oelsnitzer Kita „Kastanie“ erhält bei Jubiläumsfest Auszeichnung vom Kultusministerium

Ein eigens geschriebenes Musical krönte das 20-jährige Jubiläum der Kita „Kastanie“. Ein buntes Familienfest und eine Ehrung des Sächsischen Kultusministeriums rundeten den Tag ab.

Mit einem selbst geschriebenen Musical und einem Familienfest hat die Kita „Kastanie“ im Oelsnitz am Donnerstag ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Mit dem Musical „Unser Haus gefühlt/gefüllt mit Kindern“ zeigten 69 Kinder in der Kreuzkirche Neuoelsnitz, wie sie in der Kita heranwachsen – sinnbildlich anhand einer reifenden Kastanie,...