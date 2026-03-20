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Projektleiterin Ophelia Euler erklärte, welche Ziele „The Voice of – Zukunft nur mit uns!“ hat.
Projektleiterin Ophelia Euler erklärte, welche Ziele „The Voice of – Zukunft nur mit uns!“ hat. Foto: Ralf Wendland
Thomas Matthes (Yellow Boogie Dancers), Manuela Weiß (Reit- und Fahrverein), Stefan Wolf (Blaue Schützen), Katja Rauscher (HSV) und Sina Bonitz (v. l.) beim Auftakt.
Thomas Matthes (Yellow Boogie Dancers), Manuela Weiß (Reit- und Fahrverein), Stefan Wolf (Blaue Schützen), Katja Rauscher (HSV) und Sina Bonitz (v. l.) beim Auftakt. Foto: Ralf Wendland
Angela Hopfe vom Vorstand des FSV Zwönitz berichtete vom Generationswechsel.
Angela Hopfe vom Vorstand des FSV Zwönitz berichtete vom Generationswechsel. Foto: Ralf Wendland
Projektleiterin Ophelia Euler erklärte, welche Ziele „The Voice of – Zukunft nur mit uns!“ hat.
Projektleiterin Ophelia Euler erklärte, welche Ziele „The Voice of – Zukunft nur mit uns!“ hat. Foto: Ralf Wendland
Thomas Matthes (Yellow Boogie Dancers), Manuela Weiß (Reit- und Fahrverein), Stefan Wolf (Blaue Schützen), Katja Rauscher (HSV) und Sina Bonitz (v. l.) beim Auftakt.
Thomas Matthes (Yellow Boogie Dancers), Manuela Weiß (Reit- und Fahrverein), Stefan Wolf (Blaue Schützen), Katja Rauscher (HSV) und Sina Bonitz (v. l.) beim Auftakt. Foto: Ralf Wendland
Angela Hopfe vom Vorstand des FSV Zwönitz berichtete vom Generationswechsel.
Angela Hopfe vom Vorstand des FSV Zwönitz berichtete vom Generationswechsel. Foto: Ralf Wendland
Stollberg
„Ohne Nachwuchs keine Zukunft“: Neues Projekt im Erzgebirge will Jugend eine Stimme geben
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
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Die Vereinskultur gilt als Rückgrat der Gesellschaft. Doch sie steht unter Druck. Mit mehr Mitbestimmung sollen junge Menschen für Zwönitzer Vereine gewonnen werden. Dafür wurde jetzt ein neues Projekt gestartet.

Die Stühle im Sportlerheim des FSV Zwönitz sind gut gefüllt, die Liste der Vereine ist lang: Fußballer, Handballer, Tänzer, Schützen, Musiker, Reitsportler. Sie alle eint eine Frage: Wie integrieren wir junge Menschen in die Vereinsarbeit?
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