„Ohne Nachwuchs keine Zukunft“: Neues Projekt im Erzgebirge will Jugend eine Stimme geben

Stollberg
Die Vereinskultur gilt als Rückgrat der Gesellschaft. Doch sie steht unter Druck. Mit mehr Mitbestimmung sollen junge Menschen für Zwönitzer Vereine gewonnen werden. Dafür wurde jetzt ein neues Projekt gestartet.
Die Stühle im Sportlerheim des FSV Zwönitz sind gut gefüllt, die Liste der Vereine ist lang: Fußballer, Handballer, Tänzer, Schützen, Musiker, Reitsportler. Sie alle eint eine Frage: Wie integrieren wir junge Menschen in die Vereinsarbeit?
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