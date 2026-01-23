MENÜ
Bürgermeister Albrecht Spindler (links hinten) freut sich über den Nachwuchs in Jahnsdorf. Bild: Georg Dostmann
Bürgermeister Albrecht Spindler (links hinten) freut sich über den Nachwuchs in Jahnsdorf. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Ort im Erzgebirge begrüßt Babys: Spätester Knirps heißt Moritz
Von Georg Ulrich Dostmann
In Jahnsdorf kamen 2025 genauso viele Mädchen wie Jungen zur Welt. Dies bedeutet einen leichten Geburtenanstieg.

Kürzlich fand das 16. Babytreffen der Gemeinde Jahnsdorf statt. 2025 gab es 22 Geburten, je elf Mädchen und Jungen. Neun Kinder stammen aus Jahnsdorf, zehn aus Leukersdorf, zwei aus Seifersdorf und eines aus Pfaffenhain. Ein Plus von zwei Geburten gegenüber 2024, in den anderen Jahren davor hatte man hingegen mehr Geburten verzeichnet....
