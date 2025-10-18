Polizeikontrolle im Erzgebirge endet mit unerwartetem Ergebnis

Eine allgemeinen Verkehrskontrolle in Thalheim hat einen unerwarteten Verlauf genommen. Am Ende war der Führerschein eines Mannes erst einmal weg.

Betrunken unterwegs war am Freitagabend gegen 21.35 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem Fahrzeug in Thalheim, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Nach Angaben der Beamten befuhr der Mann mit seinem Volkswagen die Untere Bahnhofstraße, als sie ihn anhielten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollten.