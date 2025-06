Postkarte, Powerbank und 1000 Kästen Bier: Welche Souvenirs im Erzgebirge gefragt sind

Sammelstück für Touristen oder Heimatgefühl für Einwohner: Aus vielen Orten gibt es Mitbringsel. Nun auch wieder eine Stollberg-Postkarte. Doch was ist noch beliebt?

Klar: Das Erzgebirgsvorland ist keine Urlauberhochburg wie etwa Oberwiesenthal. Doch auch Stollberg und Umgebung haben viel zu bieten und locken Besucher an. Das bekommt Anett Oesterreich in ihrem Geschenke-Laden am Markt zu spüren. „Es sind ständig Leute reingekommen, die Dinge wie eine Stollberg-Postkarte oder Kühlschrankmagnete gesucht...