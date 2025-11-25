Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
Projekt mit Strahlkraft: Schüler bringen Farbe zur „Tenne“ in Niederwürschnitz
Von Georg Ulrich Dostmann
Aus einer tristen Garagenwand ist ein Kunstwerk geworden. Doch die 32 Meter lange Graffitiwand birgt noch mehr Potenzial.

Die Gymnasialklasse 9 der Internationalen Schulen Niederwürschnitz hatte sich im Rahmen des Projekts „Architektur macht Schule“ mit der Umgestaltung des Geländes vor der Tenne beschäftigt. Ein Idee war eine Graffitiwand hinter dem Garagenkomplex. Vor kurzem sind die ersten Kunstwerke mit Graffitikünstler Benjamin Knoblauch alias Garlix und...
