Projekt mit Strahlkraft: Schüler bringen Farbe zur „Tenne“ in Niederwürschnitz

Stollberg
Aus einer tristen Garagenwand ist ein Kunstwerk geworden. Doch die 32 Meter lange Graffitiwand birgt noch mehr Potenzial.
Die Gymnasialklasse 9 der Internationalen Schulen Niederwürschnitz hatte sich im Rahmen des Projekts „Architektur macht Schule“ mit der Umgestaltung des Geländes vor der Tenne beschäftigt. Ein Idee war eine Graffitiwand hinter dem Garagenkomplex. Vor kurzem sind die ersten Kunstwerke mit Graffitikünstler Benjamin Knoblauch alias Garlix und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.