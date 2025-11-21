Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Teenager bekommen von Nadine Hessel (r.) Tipps für das perfekte Selfie.
Teenager bekommen von Nadine Hessel (r.) Tipps für das perfekte Selfie. Bild: Lara Lässig
Selbstgestalteter Beutel eines der Mädchen mit „My body, my rules, my choice“ – ein Satz, der die Botschaft des Görlz-Day zusammenfasst.
Selbstgestalteter Beutel eines der Mädchen mit „My body, my rules, my choice“ – ein Satz, der die Botschaft des Görlz-Day zusammenfasst. Bild: Lara Lässig
Sozialarbeiterin Carmen Bennewitz erklärt über die Gefahren von Cybergrooming und wie man sich dagegen wehren kann.
Sozialarbeiterin Carmen Bennewitz erklärt über die Gefahren von Cybergrooming und wie man sich dagegen wehren kann. Bild: Lara Lässig
Das Team vom Görlz-Day 2025.
Das Team vom Görlz-Day 2025. Bild: Lara Lässig
Stollberg
Rekord im Erzgebirge: Über 220 Mädchen feiern den Görlz-Day in Stollberg
Von Lara Lässig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim vierten Görlz-Day im Alten Schlachthof Stollberg treffen Kreativangebote auf Aufklärung und Selbstschutz. Die Nachfrage wächst – und zeigt, wie wichtig sichere Räume für Mädchen geworden sind.

Der Alte Schlachthof in Stollberg wirkte um kurz nach Drei wie ein Bahnhof zur Ferienzeit: Türen auf – und eine Welle Teenie-Mädels strömte hinein. Das Gewusel begann. Innerhalb einer halben Stunde waren erste Workshoplisten gut besetzt, das Stimmengewirr wurde dichter, und die Räume füllten sich bis zum Abend auf über 220 Teilnehmerinnen...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
