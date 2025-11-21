Rekord im Erzgebirge: Über 220 Mädchen feiern den Görlz-Day in Stollberg

Beim vierten Görlz-Day im Alten Schlachthof Stollberg treffen Kreativangebote auf Aufklärung und Selbstschutz. Die Nachfrage wächst – und zeigt, wie wichtig sichere Räume für Mädchen geworden sind.

Der Alte Schlachthof in Stollberg wirkte um kurz nach Drei wie ein Bahnhof zur Ferienzeit: Türen auf – und eine Welle Teenie-Mädels strömte hinein. Das Gewusel begann. Innerhalb einer halben Stunde waren erste Workshoplisten gut besetzt, das Stimmengewirr wurde dichter, und die Räume füllten sich bis zum Abend auf über 220 Teilnehmerinnen...