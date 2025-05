„Schlagzeilen wie zum Auer Postplatz möchte ich vermeiden“ - Was Stollberg für mehr Sicherheit tun will

Die Stadt Stollberg richtet ihre kommunale Prävention neu aus. Dabei geht es um junge, aber auch ältere Menschen. Dass es Probleme gibt, wurde auch bei einer Diskussion im Stadtrat deutlich.

Was sich mancherorts in der Innenstadt abspielt, sagt Ralf Köhler, „ist nicht gerade schön“. Das Stadtratsmitglied brachte kürzlich Sorgen von Stollbergern auf den Tisch. So würden sich auf dem Dachgarten und im Seminarpark „jugendliche Truppen nicht so benehmen, wie man sich benehmen sollte“. Die Konsequenz: Andere Leute mieden diese...