Schmierereien in Stollberg und Zschopau: Fassaden, Stromkasten und Werbetafel beschädigt

Mehrere Sachbeschädigungen durch Schmierereien unter anderem an Hauswänden hat es am Montag im Erzgebirge gegeben. Darunter befindet sich verfassungsfeindliche Symbolik.

Erneut sind Schmierereien im Erzgebirge aufgetaucht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagfrüh mitteilte, wurden in Stollberg und Zschopau Sachbeschädigungen dieser Art gemeldet. In einem Fall wird wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbolik ermittelt.