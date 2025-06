Das Fachwerkhaus in Hoheneck sieht von außen fertig aus. Innen fehlt jedoch die Ausstattung. Bild: Ralf Wendland

Stollberg 04.06.2025

Schmucke Herberge in Hoheneck in Stollberg so gut wie fertig - Doch wann öffnet sie für Gäste?

Das Jugend- und Begegnungszentrum in Stollberg ist am Ende deutlich teurer geworden als geplant. Nun steht das Millionenprojekt vor seiner Fertigstellung. Aber es gibt ein Problem. Gedenkstätte, Phänomenia, Theater: In Hoheneck ist viel entstanden, die Stadt Stollberg wandelt das frühere Frauengefängnis zu einem Kultur- und Gedenkort um. Doch auch im Schatten der mächtigen Mauern hat sich etwas getan: Aus dem alten Fachwerkhaus neben dem Eingang ist ein Schmuckstück geworden, das als Jugend- und Begegnungszentrum...