Bürgermeister Albrecht Spindler (v.l.), Markus Gansauge und Mario Mai am neuen Gerät.
Bild: André März
Stollberg
Schnelle Hilfe bei Herzstillstand: Ort im Erzgebirge stellt Defibrillator auf
Von André März
Diese Woche ist am Feuerwehr-Gerätehaus in Jahnsdorf ein Defibrillator in Betrieb genommen worden, mit dem sich im Notfall Leben retten lässt. Auch ungeschulte Ersthelfer sollen mit diesem helfen können.

Ersthelfer können ab sofort in Jahnsdorf auf einen neuen Lebensretter zurückgreifen. Am Dienstagabend wurde am Feuerwehr-Gerätehaus ein automatisierter externer Defibrillator in Betrieb genommen. Mit Hilfe des Gerätes, das die Wiederbelebung bei einem Herzstillstand mit Stromstößen unterstützt, sollen nun auch Personen ohne medizinisches...
