Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Neuwürschnitzer Schule sollen die Lernbedingungen verbessert werden.
An der Neuwürschnitzer Schule sollen die Lernbedingungen verbessert werden. Bild: Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa
An der Neuwürschnitzer Schule sollen die Lernbedingungen verbessert werden.
An der Neuwürschnitzer Schule sollen die Lernbedingungen verbessert werden. Bild: Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa
Stollberg
Schule in Neuwürschnitz soll umgebaut werden
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neuwürschnitz profitiert von 150.000 Euro Förderung. Die Mittel fließen in die Umgestaltung der Grundschule, um die Lernbedingungen zu verbessern.

Oelsnitz erhält für die Schule des Friedens in Neuwürschnitz Fördermittel in Höhe von rund 150.000 Euro. Landrat Rico Anton erteilte der Kommune den entsprechenden Zuwendungsbescheid. Mit dem Geld soll die Platz- und Lernsituation der Grundschule verbessert werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13.10.2025
4 min.
Licht im Schacht: Wie ein Vater-Sohn-Duo aus dem Erzgebirge die Bergbaugeschichte ehrt
René (r.) und Volkmar Jeltsch haben im Garten ihres Hauses in Neuwürschnitz das Modell eines Schachteingangs errichtet. Für sie ist das mit einer besonderen Symbolkraft verbunden.
Der Bergbau prägt René Jeltschs Familie seit Generationen. Nun hat der Neuwürschnitzer mit seinem Vater der Tradition ein Denkmal errichtet. Und das trotz eines Schicksalsschlags. Oder gerade deshalb?
Michael Urbach
30.10.2025
4 min.
VW-Krise, Wirtschaftsflaute, Chip-Probleme: Wie sehr belastet das die Zulieferindustrie im Erzgebirge?
David Neubert von PTF Pfüller (v. l.) im Gespräch mit den Messebesuchern Simon Gräbner und Marcel Bochmann.
In Stollberg hat sich diese Woche die Zulieferindustrie getroffen. Dabei zeigte sich: Der allgemein schlechten wirtschaftlichen Stimmung im Land kann sich die Branche nicht entziehen. Es gibt aber auch Lichtblicke.
Katrin Hofmann
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
Mehr Artikel