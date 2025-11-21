Schule in Neuwürschnitz soll umgebaut werden

Neuwürschnitz profitiert von 150.000 Euro Förderung. Die Mittel fließen in die Umgestaltung der Grundschule, um die Lernbedingungen zu verbessern.

Oelsnitz erhält für die Schule des Friedens in Neuwürschnitz Fördermittel in Höhe von rund 150.000 Euro. Landrat Rico Anton erteilte der Kommune den entsprechenden Zuwendungsbescheid. Mit dem Geld soll die Platz- und Lernsituation der Grundschule verbessert werden.