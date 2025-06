Schule, Stress, Selbstfindung: Wie ein 17-Jähriger sein vorletztes Schuljahr an einem Gymnasium im Erzgebirge erlebt

Auf dem Weg zum Abitur: „Freie Presse“ begleitet einige Schüler bis zur 12. Klasse. Wie erleben sie ihre Schulzeit, was bewegt sie? Heute: Steven Gläser, der das Evangelische Gymnasium Leukersdorf besucht.

Die 11. Klasse hatte es in sich. Sprach Steven Gläser im vergangenen Jahr noch davon, dass die 10. Klasse für ihn entgegen aller Vorhersagen doch recht einfach zu meistern war, so bezeichnet er die Klasse 11 als bisher „größte Veränderung“ im Laufe seiner Schulzeit. „Ich musste jetzt tatsächlich was für die Schule machen“, sagt der...