Schulsozialarbeit im Erzgebirge in Gefahr: Das bekam der Ministerpräsident im Zwönitzer Gymnasium zu hören

Am Matthes-Enderlein-Gymnasium in Zwönitz bangt Schulsozialarbeiterin Franziska Illig um ihre Stelle. Schüler, Lehrer und Eltern kämpfen um den Erhalt. Sogar Ministerpräsident Kretschmer schaltet jetzt sich ein.

Am Matthes-Enderlein-Gymnasium in Zwönitz kennt Franziska Illig jedes Kind. Seit über vier Jahren steht sie als Schulsozialarbeiterin den Schülern bei Problemen zur Seite. Sie ist Zuhörerin, Trösterin und organisiert Aktionen für die Kinder. Aufgrund gekürzter Zuschüsse soll sie zum Jahresende gehen. Doch die Schule tut alles, um ihre...