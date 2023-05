Sechs neue Fotovoltaikanlagen in Stollberg installiert

Im ersten Quartal 2023 sind in Stollberg sechs Solaranlagen neu installiert worden. Dies entspricht einem Zuwachs von drei Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im Dezember 2022. Damit liegt das Wachstum in Stollberg unter dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte (7,7%), so Dr. Tim Rosengart, der Geschäftsführer des...