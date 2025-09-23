Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sensibler Neustart nach Schicksalsschlag: In Autowerkstatt im Erzgebirge zieht wieder Leben ein

Die Autowerkstatt am Turleyring in Oelsnitz wird von Sachsenauto aus Hartenstein übernommen. Martin Sonnenfeld ist einer der beiden Geschäftsführer.
Die Autowerkstatt am Turleyring in Oelsnitz wird von Sachsenauto aus Hartenstein übernommen. Martin Sonnenfeld ist einer der beiden Geschäftsführer.
Stollberg
Sensibler Neustart nach Schicksalsschlag: In Autowerkstatt im Erzgebirge zieht wieder Leben ein
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bald wird hier wieder geschraubt: Sachsenauto nimmt sich einer verwaisten Werkstatt in Oelsnitz an. An der Fassade prangt bereits der neue Name. Die Herausforderung ist nicht nur technischer Natur.

Die Luft schmeckt nach Autowerkstatt. Kaffeebecher, scheinbar eben erst geleert, stehen auf einem Sims am Rolltor. Am Wandregal hängen Schraubenschlüssel, um die Ecke ein Kalender mit Sportwagen. Er zeigt das Jahr 2024. Die Zeit scheint eingefroren zu sein in den Räumen der einstigen Autowerkstatt Tetzner in Oelsnitz, menschenleer in den...
