Serie von Schockanrufen im Erzgebirge

In mehreren Orten in der Region waren am Telefon Kriminelle am Werk. Doch ihre Masche lief ins Leere.

Eine Serie von Schockanrufen ist der Polizei gemeldet worden. Laut den Beamten waren am Mittwoch meist ältere Menschen etwa in Lugau, Stollberg, Drebach, Thum und Grünhainichen betroffen. Ihnen wurde mitgeteilt, dass ein Familienangehöriger einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Gegen eine Kaution müssten die Angehörigen nicht ins...