Sicherheit ist kostenintensiv: Freistaat investiert reichlich 6 Millionen Euro in zwei Hohndorfer Schächte

Ungeplante Arbeiten am Ida-Schacht haben zu einer weiteren Verteuerung geführt. Für die jetzt begonnene Sicherung des Rudolf-Breitscheid-Schachts III wird ebenfalls mit 3 Millionen Euro Kosten geplant.

Der Ida-Schacht in Hohndorf bleibt eine Herausforderung. Beim Aufwältigen des Relikts aus Zeiten des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers waren zunächst eine unbekannte Strecke und ein unerwarteter Schachtausbau entdeckt worden. Nun erweist sich das Gebirge auch in 27 Metern Tiefe als so aufgelockert, dass zusätzliche Maßnahmen notwendig...