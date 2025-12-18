MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ankunft in Lugau: Maxim Schaller, Mario Henoch, Lukas Kretschmar, Stefan Kusserow und Sebastian Jung (von links). Nicht im Bild: Lesly Hertwich, der das Auto mit dem Hänger fuhr.
Ankunft in Lugau: Maxim Schaller, Mario Henoch, Lukas Kretschmar, Stefan Kusserow und Sebastian Jung (von links). Nicht im Bild: Lesly Hertwich, der das Auto mit dem Hänger fuhr. Bild: Viola Gerhard
Unter anderem sollen die Schienen am Museumshaltepunkt Ursprung für Draisinenfahrten genutzt werden.
Unter anderem sollen die Schienen am Museumshaltepunkt Ursprung für Draisinenfahrten genutzt werden. Bild: Viola Gerhard
Das Typenschild der Handhebel-Draisine verrät eine interessante Vergangenheit: Sie wurde 2009 für den Einsatz in Finnland restauriert.
Das Typenschild der Handhebel-Draisine verrät eine interessante Vergangenheit: Sie wurde 2009 für den Einsatz in Finnland restauriert. Bild: Viola Gerhard
Ankunft in Lugau: Maxim Schaller, Mario Henoch, Lukas Kretschmar, Stefan Kusserow und Sebastian Jung (von links). Nicht im Bild: Lesly Hertwich, der das Auto mit dem Hänger fuhr.
Ankunft in Lugau: Maxim Schaller, Mario Henoch, Lukas Kretschmar, Stefan Kusserow und Sebastian Jung (von links). Nicht im Bild: Lesly Hertwich, der das Auto mit dem Hänger fuhr. Bild: Viola Gerhard
Unter anderem sollen die Schienen am Museumshaltepunkt Ursprung für Draisinenfahrten genutzt werden.
Unter anderem sollen die Schienen am Museumshaltepunkt Ursprung für Draisinenfahrten genutzt werden. Bild: Viola Gerhard
Das Typenschild der Handhebel-Draisine verrät eine interessante Vergangenheit: Sie wurde 2009 für den Einsatz in Finnland restauriert.
Das Typenschild der Handhebel-Draisine verrät eine interessante Vergangenheit: Sie wurde 2009 für den Einsatz in Finnland restauriert. Bild: Viola Gerhard
Stollberg
Sie war schon in Finnland: Eisenbahnfreunde holen Draisine ins Erzgebirge
Von Viola Gerhard
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Handhebel-Draisine der Lugauer Eisenbahnfreunde hat eine bewegte Vergangenheit. Dank breiter Unterstützung soll es künftig vor Ort Fahrten geben. Am Weihnachtsmarkt-Wochenende wird sie erstmals präsentiert.

Geschafft. Die Lugauer Eisenbahnfreunde können sich einen kleinen Jubelschrei nicht verkneifen, als sie aus den Autos steigen. Auf ihrem Hänger steht der Grund: eine Handhebel-Draisine.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
4 min.
Feuerwehr lobt nach Großbrand zwölfjährigen Erzgebirger: „Cool, wenn junge Leute Courage zeigen“
Arne Brandt hatte am Montagmorgen das Feuer in Lugau entdeckt.
Arne Brandt ist der Junge, der auf dem Schulweg das Feuer an einem Lugauer Wohnhaus entdeckt hat. Seine Aufmerksamkeit verhinderte einen noch größeren Schaden – und das nicht zum ersten Mal.
Michael Urbach
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
08.12.2025
4 min.
Großeinsatz im Erzgebirge: Wohnhaus steht in Flammen – Polizei ermittelt
 4 Bilder
Das Feuer brach in Lugau am Montagmorgen aus.
Ein Wohnhausbrand hat in Lugau 80 Feuerwehrleute gefordert. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwerte die Löscharbeiten. Derweil laufen die Ermittlungen.
Joseph Wenzel, André März, Katrin Hofmann
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
Mehr Artikel