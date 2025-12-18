Sie war schon in Finnland: Eisenbahnfreunde holen Draisine ins Erzgebirge

Stollberg
Die Handhebel-Draisine der Lugauer Eisenbahnfreunde hat eine bewegte Vergangenheit. Dank breiter Unterstützung soll es künftig vor Ort Fahrten geben. Am Weihnachtsmarkt-Wochenende wird sie erstmals präsentiert.
Geschafft. Die Lugauer Eisenbahnfreunde können sich einen kleinen Jubelschrei nicht verkneifen, als sie aus den Autos steigen. Auf ihrem Hänger steht der Grund: eine Handhebel-Draisine.
