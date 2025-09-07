Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nina Reißberg absolvierte die Runde über 9,6 km mit neuer persönlicher Bestzeit.
Nina Reißberg absolvierte die Runde über 9,6 km mit neuer persönlicher Bestzeit. Bild: Denny Michel
Nina Reißberg absolvierte die Runde über 9,6 km mit neuer persönlicher Bestzeit.
Nina Reißberg absolvierte die Runde über 9,6 km mit neuer persönlicher Bestzeit. Bild: Denny Michel
Stollberg
So viele Teilnehmer wie noch nie: Rekord beim Lugauer Lauftag
Von Denny Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit vielen Aktiven, ob jung oder alt, erfreut sich der Lugauer Lauftag einer immer größeren Beliebtheit. Eine ehemalige Leistungssportlerin weiß, worauf es dabei ankommt.

Trocken, nicht zu heiß: Der Sonntagvormittag bot perfektes Wetter für die vierte Auflage des Lugauer Lauftages im Stadtpark. Sie fand unter dem Motto „Lugau läuft, lauf doch mit“ statt. 430 Teilnehmer schnürten Schuhe und liefen auf vier Distanzen ihr eigenes Tempo. „Das ist Teilnehmerrekord“, zeigte sich Rico Folgner sichtlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Alte Textilfabrik in Lugau soll wieder genutzt werden: Neuer Verein setzt auf Inklusionsangebote
Sören Funke (v.l.), Esther Grübler und Eric Harzer über Bauplänen für das „Haus Feldblick“.
Die Mitglieder des Vereins „Die Pusteblume Lugau“ engagieren sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung. In einer ehemaligen Textilfabrik wollen sie ein Begegnungszentrum aufbauen.
Katrin Hofmann
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
03.09.2025
1 min.
Ein Tag im Freien: Lugauer Lauftag für Groß und Klein
Im vergangenen Jahr waren rund 300 Teilnehmer an den Start gegangen.
Am Sonntag wird der Stadtpark zum Schauplatz des 4. Lugauer Lauftags. Vier Strecken stehen zur Auswahl, die Plätze sind begrenzt.
Katrin Hofmann
Mehr Artikel