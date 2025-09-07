So viele Teilnehmer wie noch nie: Rekord beim Lugauer Lauftag

Mit vielen Aktiven, ob jung oder alt, erfreut sich der Lugauer Lauftag einer immer größeren Beliebtheit. Eine ehemalige Leistungssportlerin weiß, worauf es dabei ankommt.

Trocken, nicht zu heiß: Der Sonntagvormittag bot perfektes Wetter für die vierte Auflage des Lugauer Lauftages im Stadtpark. Sie fand unter dem Motto „Lugau läuft, lauf doch mit" statt. 430 Teilnehmer schnürten Schuhe und liefen auf vier Distanzen ihr eigenes Tempo. „Das ist Teilnehmerrekord", zeigte sich Rico Folgner sichtlich...