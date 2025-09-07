So viele Teilnehmer wie noch nie: Rekord beim Lugauer Lauftag

Stollberg
Mit vielen Aktiven, ob jung oder alt, erfreut sich der Lugauer Lauftag einer immer größeren Beliebtheit. Eine ehemalige Leistungssportlerin weiß, worauf es dabei ankommt.
Trocken, nicht zu heiß: Der Sonntagvormittag bot perfektes Wetter für die vierte Auflage des Lugauer Lauftages im Stadtpark. Sie fand unter dem Motto „Lugau läuft, lauf doch mit“ statt. 430 Teilnehmer schnürten Schuhe und liefen auf vier Distanzen ihr eigenes Tempo. „Das ist Teilnehmerrekord“, zeigte sich Rico Folgner sichtlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.