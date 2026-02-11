„Solche Momente vergisst man nie“ – Wie eine Glockenspende aus Brünlos eine bewegende Freundschaft nach Litauen brachte

Stollberg
Seit Jahrzehnten reisen Brünloser regelmäßig nach Litauen. Allein Johannes Kunze war über 350 Mal vor Ort, um zu helfen. Diese Partnerschaft geht weit über materielle Spenden hinaus. Dieses Engagement wurde mit dem Sächsischen Bürgerpreis geehrt.
Was 1996 mit einer Spende begann, hat sich zu einer außergewöhnlichen Partnerschaft zwischen der Kirchgemeinde in Brünlos im Erzgebirge und den litauischen Kirchgemeinden Sudargas und Šakiai entwickelt. Getragen wird sie von Menschen, die ihre Zeit, Kraft und oft auch ihren Urlaub investieren – allen voran Johannes Kunze und Hartmut...
