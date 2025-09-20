Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kinder der Thalheimer Kita Sonnenschein warten auf den neuen Spielplatz.
Die Kinder der Thalheimer Kita Sonnenschein warten auf den neuen Spielplatz. Bild: Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa
Stollberg
Sonnenschein-Kinder im Erzgebirge müssen weiter auf Spielplatz warten
Redakteur
Von Jan Oechsner
Das 310.000 Euro teure Projekt in Thalheim verzögert sich. Warum?

Die Kinder der Kita Sonnenschein in Thalheim müssen auf ihren neuen Spielplatz noch warten. Bürgermeister Nico Dittmann: „Aufgrund des Baurisikos im Winter und den Bestellfristen für die Spielgeräte wird der Bau auf Anfang 2026 verschoben.“ Das sei mit Kita und Baufirma abgestimmt und zudem kein Problem, da die Kinder im Frühjahr sowieso...
