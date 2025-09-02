Sportlegenden bei „Talk im Turm“ in Oelsnitz zu Gast

In der Ausstellung „Saxosport“ in Oelsnitz werden am Donnerstagabend hochkarätige Gäste erwartet.

In Oelsnitz werden in der Ausstellung „Saxosport“ hochkarätige Gäste erwartet, die deutsche Sportgeschichte geschrieben haben. Donnerstag startet 18 Uhr bei freiem Eintritt ein weiterer Teil der Veranstaltungsreihe „Talk im Turm“. Erwartet wird die zweifache Olympiasiegerin im Rennrodeln Sylke Otto. Die Oberwiesenthalerin holte zudem...