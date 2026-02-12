Stadt im Erzgebirge als Ideenschmiede: Visionen des Jahres 2068 im Zentrum von Debatte

Stollberg
Der Resonanzraum Erzgebirge und das Kollektiv Landwende öffnen den Dialog über das Leben der Zukunft. Bei einer Veranstaltung kann jeder mitdiskutieren.
Zu einer Zukunftswerkstatt nach Thalheim laden der Resonanzraum Erzgebirge und das Kollektiv Landwende ein. „Der Workshop richtet sich an Menschen aller Altersgruppen, die Lust haben, über ihre Visionen für das Leben im Jahr 2068 nachzudenken“, sagt Karoline Loth. Sie ist Vorstand des Resonanzraum-Vereins.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.