Stadt im Erzgebirge als Ideenschmiede: Visionen des Jahres 2068 im Zentrum von Debatte

Der Resonanzraum Erzgebirge und das Kollektiv Landwende öffnen den Dialog über das Leben der Zukunft. Bei einer Veranstaltung kann jeder mitdiskutieren.

Zu einer Zukunftswerkstatt nach Thalheim laden der Resonanzraum Erzgebirge und das Kollektiv Landwende ein. „Der Workshop richtet sich an Menschen aller Altersgruppen, die Lust haben, über ihre Visionen für das Leben im Jahr 2068 nachzudenken“, sagt Karoline Loth. Sie ist Vorstand des Resonanzraum-Vereins. Zu einer Zukunftswerkstatt nach Thalheim laden der Resonanzraum Erzgebirge und das Kollektiv Landwende ein. „Der Workshop richtet sich an Menschen aller Altersgruppen, die Lust haben, über ihre Visionen für das Leben im Jahr 2068 nachzudenken“, sagt Karoline Loth. Sie ist Vorstand des Resonanzraum-Vereins.